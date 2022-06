1 Starkregen hat auf der A81 einen Unfall ausgelöst. (Symbolfoto) Foto: PRILL/ Shutterstock

Bei einem Unfall auf der A81 nahe der Anschlussstelle Horb sind am Sonntagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. In Fahrtrichtung Stuttgart war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt.















Horb/Rottenburg - Wie die Polizei mitteilt, prallte ein 41-Jähriger mit seinem Auto gegen 17 Uhr bei Starkregen in die Mittelschutzplanke. Das Auto schleuderte anschließend über die Fahrspuren auf den Grünstreifen, prallte gegen eine Verkehrstafel und kam nach weiteren 150 Metern zum Stehen.

Der 41-Jährige verletzte sich leicht am Ellenbogen. Sein 71-jähriger Beifahrer zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu. Eine weitere Mitfahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach kurzer Vollsperrung konnte der Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Nach der Bergung des Fahrzeuges konnten gegen 19 Uhr alle Fahrspuren wieder freigegeben werden. Die FFW Ergenzingen und die FFW Rottenburg waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort. Außerdem waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.