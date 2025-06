Unfall am Marktplatz: Autofahrer verliert vor Eisdiele Kontrolle - fünf Verletzte

1 Gesundheitliche Gründe sollen nach Polizeiangaben die Ursache des Unfalls sein. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa Ein Auto gerät in Friedrichstadt in den Sitzbereich vor einer Eisdiele. Fünf Menschen werden verletzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren.







Link kopiert



Friedrichstadt - Ein Autofahrer hat in Nordfriesland auf einem Marktplatz die Kontrolle über seinen Wagen verloren - fünf Passanten wurden dabei verletzt. Der 74-Jährige sei nach dem Besuch einer Apotheke in Friedrichstadt nach dem Ausparken zunächst in die Bestuhlung vor einer Eisdiele gefahren und dann gegen zwei Laternen, teilte die Polizei in Flensburg mit. Auf einer angrenzenden Grünfläche sei das Auto an einem Baum zum Stehen gekommen.