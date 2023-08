Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montag in Balingen mit seinem Auto verunglückt. Leicht verletzt wurde er in eine Klinik gebracht.

Ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro ist laut Mitteilung der Polizei an einem Pkw bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Balinger Hirschbergstraße entstanden.

Ein 18-Jähriger war kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Auto in Richtung B 27 unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach war die Windschutzscheibe seines Wagens beschlagen und dadurch die Sicht beeinträchtigt.

Feuerwehr war mit zwölf Kräften im Einsatz

Vor der Einmündung Roßbergstraße überfuhr der Fahranfänger die dortige Verkehrsinsel und beschädigte hierbei das Fahrzeug so schwer, dass er abgeschleppt werden musste.

Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt.