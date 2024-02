1 Einsatzwagen eines Notarztes. Vor einer Flüchtlingsunterkunft in Südhessen ist ein dreijähriges Kind von Fahrzeugen tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein dreijähriges Kind läuft abends auf die Fahrbahn einer Landstraße - und wird von zwei Autos angefahren. Es stirbt noch an der Unfallstelle.









Link kopiert



Lampertheim - Ein dreijähriges Kind ist in Südhessen von zwei Autos angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb es am Mittwochabend nahe Lampertheim noch an der Unfallstelle.