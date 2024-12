85-Jähriger missachtet Vorfahrt auf B 3 in Appenweier

1 Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Foto: Gentsch

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag an der Auffahrt B 28/B 3 in Appenweier gekommen.









