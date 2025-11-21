Unfall unter Tage: Zwei Tote bei Minenunglück in Spanien

1 In einer Kohlemine in Nordwestspanien sind zwei Bergarbeiter nach einem Stolleneinsturz gestorben. (Symbolbild) Foto: Clara Margais/dpa Erneut Tote bei einem Minenunglück in Asturien: Nach dem Einsturz eines Stollens betont die Gewerkschaft, die Sicherheitsvorschriften seien eingehalten worden.







Madrid - Beim Einsturz eines Stollens einer Kohlemine im Nordwesten Spaniens sind zwei Bergarbeiter ums Leben gekommen. Das berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf den Notfalldienst. Ein weiterer Bergmann der Mine in der Nähe des Orts Vega de Rengos in der autonomen Region Asturien galt zunächst als vermisst, konnte sich aber Medienberichten zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen.