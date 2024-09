1 In Freudenstadt wurde ein 33-Jähriger mit 2,4 Promille nach einem Unfall festgenommen. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In Freudenstadt ist ein Fahrer mit 2,4 Promille und ohne Führerschein nach einem Unfall auf einem Parkplatz festgenommen worden. Zudem lag ein Haftbefehl gegen ihn vor.









Am Donnerstagmittag kam es auf einem Parkplatz in der Nähe des Panorama-Bads in Freudenstadt zu einem Unfall. Ein 33-jähriger Fahrer stieß beim Ausparken mit seinem Opel gegen ein anderes Fahrzeug.