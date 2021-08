1 Als die Polizei an der Unfallstelle zwischen Sulz und Vöhringen eintraf, war kein Fahrer mehr vor Ort. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwischen Sulz und Vöhringen ist am Sonntagabend ein Autofahrer von der Straße abgekommen und in einem Gebüsch gelandet.

Sulz - Ein Passant hatte den Vorfall gegen 22.45 Uhr der Polizei gemeldet. Als die Beamten an der Unfallstelle an der Abzweigung nach Kastell eintrafen, war jedoch kein Fahrer mehr vor Ort. Das Unfallauto, ein VW Golf, stand noch in einem Gebüsch und zwei Verkehrszeichen daneben wiesen frische Unfallbeschädigungen auf.

Der 27-jährige, vermeintliche Unfallverursacher kam mit einem Begleiter kurz darauf zur Unfallstelle. Da die Beamten bei einem Atemalkoholtest über zwei Promille feststellten, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

2000 Euro Sachschaden

Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Weitere Unfälle unter Alkoholeinwirkung

Am Wochenende hatte es zwei weitere Unfälle unter Alkoholeinwirkung im Kreis Rottweil gegeben. So wurde ein 20-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen schwer verletzt, nachdem er zwischen Renfrizhausen und Bergfelden von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt war. Am frühen Sonntagmorgen wiederum landete ein Autofahrer zwischen Dietingen und Böhringen in einem Bach - auch er stand laut Polizei unter Alkohleinfluss.