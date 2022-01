1 Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: EKH-Pictures – stock.adobe.com

Eine 82-Jährige ist mit ihrem Auto am Donnerstag zwischen Geislingen und Rosenfeld von der Straße abgekommen. Offenbar hatte der Unfall eine medizinische Ursache.















Geislingen - Wie die Polizei mitteilt, geriet die Frau gegen 11.30 Uhr mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie ebenfalls zu weit nach links und streifte ein Müllfahrzeug. Anschließend fuhr sie auf der Gegenfahrbahn weiter. Ein in Richtung Geislingen fahrender Autofahrer konnte nur durch ausweichen auf seine Gegenfahrspur einen Zusammenstoß verhindern.

Die Seniorin prallte mit ihrem Wagen gegen die Leitplanke und blieb letztendlich am linken Fahrbahnrand stehen. Die 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 8500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.