Unfall: Sechs Tote bei Verkehrsunfall in Polen

Foto: Krzysztof Swiderski/PAP/dpa







Zielecice - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Polen an Heiligabend sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Opole (Oppeln) nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP. Zu der Frontalkollision in Niederschlesien kam es am frühen Morgen an der Kreuzung der beiden Landesstraßen 39 und 94 in der Gemeinde Zielecice (Woiwodschaft Opole).