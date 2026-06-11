Unfall ohne Fremdeinwirkung: Laster landet im Graben am Schönberg – B 415 stundenlang gesperrt

Zahlreiche Autofahrer mussten am Donnerstag nach einem Lkw-Unfall am Schönberg eine lange Umleitung in Kauf nehmen.

Ein Lkw-Unfall hat am Donnerstag zu einer stundenlangen Sperrung der B 415 im Bereich des Schönbergs geführt.

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, ist am Morgen gegen 6.20 Uhr ein Lastwagen ohne fremde Einwirkung von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet, sodass er ohne fremde Hilfe nicht mehr auf die Straße zurückkam. Verletzt wurde dabei niemand.

Für die Bergungsarbeiten, die bis 12.40 Uhr dauerten, wurde die Trasse beidseitig gesperrt. Als der Lkw schließlich geborgen war, musste laut Polizeisprecher Volker Olbrisch die Fahrbahn noch gereinigt werden, was zwei weitere Stunden in Anspruch nahm.

Für diese Zeit konnte die Polizei die Bundesstraße wieder halbseitig freigeben, ab 14.40 Uhr war die Fahrbahn schließlich wieder komplett frei.