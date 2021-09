1 Eine 24-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: Golda / pixabay

Vier Autos sind am Donnerstag in einen Auffahrunfall auf der B 462 nahe Zimmern ob Rottweil verwickelt worden.

Zimmern ob Rottweil - Ein 38-Jähriger musste gegen 16 Uhr verkehrsbedingt mit seinem Golf anhalten musste. Das erkannte eine 20-Jährige in ihrem BMW zu spät. Der BMW krachte so heftig in das Ford-Heck, dass dieser noch auf zwei weitere Autos geschoben wurde.

Eine 24-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand rund 13.000 Euro Sachschaden.