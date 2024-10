1 Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 9000 Euro. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Rund 9000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der L 419 zwischen Sulgen und Heiligenbronn entstanden.









Gegen 13.15 Uhr ist der 55-jährige Fahrer eines Sattelzugs laut Polizei auf der L 419 in Richtung Heiligenbronn gefahren, als sein Gefährt plötzlich selbstständig auf die Gegenfahrbahn zog. Als er gegenlenkte, löste sich an der Doppelbereifung der Zugmaschine hinten links ein Rad und geriet in den Gegenverkehr.