Unfall nahe Schömberg Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Die Feuerwehr Schömberg musste die 75-Jährige nach dem Zusammenstoß aus ihrem Auto herausschneiden. Sie wurde schwer verletzt in eine Pforzheimer Klinik gebracht.

Auch die beiden Männer in dem anderen Fahrzeug wurden schwer verletzt, konnten sich aber selbst befreien. Der Fahrer kam ebenfalls in ein Pforzheimer Krankenhaus. Der Beifahrer wurde in eine Calwer Klinik gebracht. Keiner der drei Verletzten schwerbt in Lebensgefahr.

Den Schaden an den Autos bezifferte die Polizei auf rund 50.000 Euro. Neben den Rettungskräften war die Polizei mit sechs Beamten und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr mit den Abteilungen Schömberg und Oberlengenhardt war mit 30 Mann und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle, wie der Kommandant der Gesamtfeuerwehr Schömberg, Rainer Zillinger, am Montagabend auf Nachfrage mitteilte.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Straße. Die Strecke war bis 19.20 Uhr gesperrt, so Zillinger.