Unfall nahe Rottenburg: 7500 Euro Schaden nach Zusammenstoß auf B 28

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 7500 Euro. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 28 zwischen der Anschlussstelle zur Autobahn und Rottenburg entstanden.









Ein 76-jähriger Audifahrer fuhr gegen 5.45 Uhr auf der L 361 von Seebronn kommend und wollte an der Einmündung der B 28 nach links in Richtung Rottenburg abbiegen. Dabei übersah er den Mercedes eines 36-Jährigen, der auf der B 28 in Richtung Rottenburg fuhr und nach links in Richtung Seebronn abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wonach der Audi nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.