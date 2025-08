Bei einem Unfall zwischen Irslingen und Talhausen ist am Donnerstag ein Autofahrer verletzt worden. Ein 36-jähriger Fahrer hatte die Vorfahrt des Mannes missachtet.

Auf einer Kreuzung zwischen den Ortschaften Irslingen und Talhausen ist am Donnerstagmorgen ein Unfall passiert, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde.

Es passierte gegen 7.30 Uhr. Ein 36-Jähriger war laut Polizeibericht in seinem BMW unterwegs auf der Talhauser Straße von Irslingen in Richtung Talhausen. An einer Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 60-jährigen Renault-Fahrers.

Beim folgenden Zusammenstoß erlitt der 60-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Die Autos mussten abgeschleppt werden.