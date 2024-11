1 Blaulicht Foto: Comofoto – stock.adobe.com

Der Polizei zufolge kam ein Pedelecfahrer am Montagmittag bei einem Zusammenstoß zu Schaden. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.









Bei einem Unfall am Montag gegen 13.15 Uhr ist laut Polizei ein 52 Jahre alter Pedelecfahrer verletzt worden. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW war auf der Balinger Straße aus Richtung Industriegebiet Gehrn kommend in Richtung Frommern unterwegs und wollte in die Auffahrt zur B463 in Richtung Balingen fahren.