Verkehrsunfall in Schwenningen 91-Jähriger drückt Brems- und Gaspedal gleichzeitig

An einer Kreuzung in Schwenningen hat ein 91-Jähriger Mann am Donnerstagabend einen Unfall verursacht. Er soll laut Polizei gleichzeitig das Brems- und Gaspedal gedrückt haben.