Unfall mit mehr als zwei Promille: Betrunken bei Balingen von Fahrbahn abgekommen

In der Nacht auf Sonntag ist ein 51-Jähriger beim Balinger Ortsteil Erzingen verunglückt. Mit mehr als zwei Promille im Blut, kam er von der Fahrbahn ab.

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich Samstagnacht auf der Kreisstraße 7130 zwischen der Waldhofkreuzung und dem Ortsteil Erzingen ereignet hat. Der 51-jährige Unfallverursacher fuhr laut Polizei gegen 23.30 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Erzingen, als er nach rechts von der Fahrbahn geriet.

Er kam erst nach etwa 300 Metern im Grünstreifen zum Stehen. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über 2 Promille auch bestätigte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Zudem war der 51-Jährige laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der VW Golf wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.