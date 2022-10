Fahrerin in Bochingen verletzt

1 Die Fahrerin wurde in Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag ist eine 23-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.















Oberndorf-Bochingen - Der Unfall ereignete sich in einer Kurve der Kreisstraße 5502 zwischen Bochingen und Altoberndorf. Gegen 13.30 Uhr war die 23-Jährige von Bochingen in Richtung Einmündung Kreisstraße 5500, der Verbindungsstraße zwischen Trichtingen und Altoberndorf, unterwegs.

Vermutlich infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit brach das Heck ihres Autos aus. Um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, steuerte die junge Frau dagegen, konnte dann aber einen Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Lastwagen nicht verhindern. Nach der Kollision prallte das Auto der 23-Jährigen noch gegen die Leitplanken.

Die junge Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Frau zu weiteren Untersuchung in die Klinik nach Oberndorf. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3 000 Euro. Der beteiligte Lastwagen wurde mit rund 1 000 Euro beschädigt.