Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmittag mit seinem Laster an einer Brücke hängengeblieben. Die Straßenmeisterei äußert sich zum Zustand der Brücke.

Was nicht passt, wird passend gemacht. Das funktioniert vielleicht so einfach im Film. Aber nicht in der Realität, wie am Dienstagmittag ein Lkw-Fahrer in Balingen feststellen musste. Der 38-Jährige ist mit seinem Laster an einer Brücke hängengeblieben.

Laut Polizeimeldung fuhr er gegen 13.40 Uhr auf der L 415 (Auf Jauchen) unter der Brücke der B 27 hindurch. Zum Verhängnis wurde ihm der offensichtlich nicht ordnungsgemäß eingefahrene Hebekran auf der Ladefläche. Dieser stieß mit der Betonbrücke zusammen, die dadurch leicht beschädigt wurde.

Die Straßenmeisterei kann beruhigen

Sofortige Reparaturmaßnahmen an der Brücke waren jedoch nicht vonnöten. „Wir haben uns den Schaden direkt nach dem Unfall am Dienstag und noch einmal am Mittwochmorgen angeschaut“, war von der Straßenmeisterei zu erfahren. Unsere Redaktion hat die Unfallstelle ebenfalls begutachtet. Schon beim Unterqueren der Brücke fällt der abgeplatzte Beton an der Brücke auf.

Die Straßenmeisterei beruhigt aber: Um die Statik einer solchen Brücke zu gefährden, müsste schon mehr passieren. Für den Kran selbst ging die Geschichte nicht ganz so glimpflich aus. Dieser wurde laut Polizei derart beschädigt, dass er unbrauchbar sein dürfte.

Ob es zu Reparaturen kommt, war zunächst noch offen

Vorläufigen Schätzungen zufolge könnte der Schaden bei mehreren zehntausend Euro liegen. Ob es in den nächsten Wochen dennoch zu Reparaturen an der Brücke kommt, war zunächst nicht zu erfahren.