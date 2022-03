1 Tragischer Unfall Montagfrüh auf der A 5 nördlich von Offenburg: Zwei Menschen starben, sieben weitere wurden teils schwer verletzt. Foto: Einsatz-Report 24

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht auf Montag auf der A 5 bei Ottersweier ereignet. Schuld war offenbar ein Falschfahrer.















Ottersweier - Zwei Tote und sieben mitunter Schwerverletzte sind die tragische Bilanz des Horrorcrashs auf der Autobahn an der nördlichen Grenze zum Ortenaukreis.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg am Montag mitteilte, war gegen 0.30 Uhr ein Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern gemeldet worden. In Höhe Ottersweier kam es in Fahrtrichtung Basel kurz darauf zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleinbus.

Fünf Schwerverletzte

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines in Tschechien zugelassenen BMW auf der Südfahrbahn aus noch unbekannten Gründen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. In der Folge dürfte es zur Kollision mit einem Ford Transit gekommen sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher starb im Krankenhaus, ein Insasse des Kleinbusses erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Von den sieben weiteren Insassen wurden nach derzeitigem Stand fünf Personen schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Beamten der Verkehrspolizei durch Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Darüber hinaus waren mehrere Kräfte des Rettungsdienstes unter anderem mit zwei Rettungshubschraubern im Einsatz.

Die A 5 war in südliche Richtung bis kurz nach 7 Uhr voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Bühl aus. Der Verkehr staute sich kilometerweit.