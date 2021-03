Aufregung in Schenkenzell Verkehrs-Ärger bei Bewohnern aus Hinter-Kaltbrunn

Klingeln an der Haustüre, nach dem Weg fragen oder einfach nur herumfahren: Was tun, wenn die ländliche Idylle in Hinter-Kaltbrunn durch "verirrte" motorisierte Touristen empfindlich gestört wird, sie aber für die Gastronomie wichtig sind?