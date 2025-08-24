Unfall löst Feuer aus: Auto brennt nach Crash aus

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Ein Mann war auf einen Kleintransporter auf der A 98 bei Rheinfelden aufgefahren.







Ein Auto ist am Donnerstagmorgen nach einem Auffahrunfall auf der A 98 ausgebrannt, berichtet die Polizei in einer Meldung. Der 33-jährige Autofahrer war kurz vor der Dultenaugrabenbrücke auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter aufgefahren. In der Folge geriet das Auto in Brand und brannte vollständig aus. Der 33-jährige Pkw-Fahrer sowie der 39-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 14 000 Euro geschätzt. Gegen 8.30 Uhr konnte die komplette Fahrbahn in Richtung Lörrach wieder freigegen werden. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.