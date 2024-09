1 Die Polizei sucht nach dem Verursacher. Foto: Pleul

Die Polizei bittet um Hinweise nach einer Unfallflucht in Zimmern.









Link kopiert



Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der Brühlstraße ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte im Zeitraum zwischen 20.45 und 23.30 Uhr den VW Up am Kotflügel vorne links.