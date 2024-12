Am Mittwochnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5540 an der Einmündung zur Stettener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 54-Jähriger bog laut Polizeimitteilung mit seinem Volkswagen Transporter von der Stettener Straße nach links auf die K5540 ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten BMW 335 eines 23-Jährigen, der auf der K 5540 in Richtung B 462 fuhr.

Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Am Transporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.