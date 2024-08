Unfall in Zimmern ob Rottweil: Frau kommt von Fahrbahn ab und fährt in Zäune

In Zimmern ob Rottweil ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen.

Zu einem Unfall ist es auf der Kreisstraße 5547 bei Zimmern ob Rottweil am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, gekommen, berichtet die Polizei.

Zwischen Flözlingen und Horgen kam eine 30-jährige VW Golf-Fahrerin nach rechts von der Straße ab und fuhr in zwei Zäune und auf einem Grundstück einer Zimmerei abgelegte Holzplatten.

Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der entstandene Schaden an den Zäunen und den Platten wird von der Polizei auf eine Höhe von etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Frau verletzte sich bei dem Unfall nicht.