Unfall in Zimmern ob Rottweil

1 Die verletzte Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich Eine 85-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Zimmern die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen eine Hauswand geprallt.







Am Dienstagnachmittag hat eine Autofahrerin in der Hauptstraße in Zimmern die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist im Kreisverkehr gegen eine Hauswand geprallt.