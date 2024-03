Unfall in Zimmern: Mit mehr als zwei Promille am Steuer Unfall gebaut

Mit mehr als zwei Promille am Steuer Unfall gebaut

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend auf der Erwin-Teufel-Straße betrunken einen Unfall gebaut. Gegen 23 Uhr bog die 33-Jährige laut Polizeibericht mit einem Ford Mondeo vom Pulverweg auf die Erwin-Teufel-Straße ab. Nachdem sie sich offensichtlich verfahren hatte, versuchte die Frau zu wenden und stieß dabei mit einem hinter ihr wartenden Hyundai eines 51-Jährigen zusammen. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei der 33-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Die junge Frau musste ihr Auto stehen lassen und neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Die Höhe des an den Autos entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.