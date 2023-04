1 Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado/AdobeStock

Plötzlich stand der Wagen halb im Laden: Aus bisher ungeklärten Gründen durchbrach ein Elektrofahrzeug die Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäfts in Zimmern. Es kam bei dem Unfall niemand zu Schaden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vermutlich nach einem Fahrfehler ist eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag mit einem elektrischen VW Up in der Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäftes an der Straße Steinhäuslebühl gelandet. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Die Frau hatte den elektrisch betriebenen VW Up nach Angaben der Polizei gegen 11.15 Uhr auf einen Parkplatz unmittelbar vor dem Schuhgeschäft gesteuert. Darin saß auch ein Kleinkind. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr der Wagen plötzlich ungewollt vorwärts, durchbrach die Schaufensterscheibe des Geschäftes und blieb schließlich, schon halb im Laden stehend, stecken. Sowohl die beiden Insassen im Auto als auch die Personen in dem Geschäft kamen mit dem Schrecken davon, es wurde niemand verletzt.

Die Höhe des beim Unfall entstandenen Sachschadens an dem Fahrzeug und dem Ladengeschäft steht noch nicht fest. Zur Bergung des im Fensterrahmen eingekeilten VW musste die Feuerwehr Zimmern angefordert werden, die unter der Leitung von Frank Scherfer mit zwei Fahrzeugen anrückte und den Kleinwagen schließlich befreite. Die Polizei Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.