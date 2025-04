1 Nach Angaben der Polizei ist ein Autofahrer gegen einen Stromverteilerkasten gefahren. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an einem Stromverteilerkasten in Zillhausen entstanden.









Der Fahrer eines Sattelzugs war gegen 16.40 Uhr auf der Rohrstraße in Richtung Auchtenstraße unterwegs. Beim Rangieren an der dortigen Einmündung blieb der Mann mit seinem Fahrzeug an dem Kasten hängen und beschädigte diesen. Dabei ist ein Schwelbrand entstanden.