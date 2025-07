Unfall in Wittlingen: Traktor kippt um

1 Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei waren im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Ein Traktor samt Anhänger ist zwischen Wittlingen und Haagen auf die Straße gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt.







Ein Traktor mit beladenem Anhänger hatte am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf der K 6344 alleinbeteiligt einen Unfall. Verletzt wurde dabei niemand. Der 26-jährige Fahrzeugführer befuhr die Straße von Wittlingen kommend in Richtung Haagen, als der Anhänger, beladen mit Heuballen, von der Straße abkam und den Traktor mitriss, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Während der beladene Anhänger im Graben rechts neben der Fahrbahn auf dem Kopf zum Stehen kam, blieb der Traktor zur Seite gekippt auf der Fahrbahn liegen. Aufgrund der zweistündigen Bergung wurde die Straße gesperrt und abgesichert. Um die Entfernung der ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte sich die Straßenmeisterei. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, heißt es in der Mitteilung.