In Wellendingen ist ein Autofahrer am Dienstag ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Dabei wurden er sowie zwei mitfahrende Kinder schwer verletzt.

Demnach geriet ein 35-jähriger Dacia-Fahrer gegen 13.30 Uhr auf der Schömberger Straße in einer Rechtskurve bei Gefälle ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Der 40-jährige Lkw-Fahrer hatte den Angaben zufolge noch versucht auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision.

Der Autofahrer sowie zwei mitfahrende Kinder erlitten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Eines der Kinder kamen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, die beiden anderen Verletzten per Rettungswagen.

Führerschein des 35-Jährigen in Deutschland nicht gültig

Am Dacia entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro, der Schaden am Lastwagen wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Auch an einem angrenzenden Grundstück entstanden leichte Beschädigungen.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist und somit nicht berechtigt war, den Wagen im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.