Unfall in Wellendingen

1 Die Polizei ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden. Foto: Lukas Sembera - stock.adobe.com

Sachschaden an einer Mauer verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Straße „Kapellenhalde“.









Sachschaden an einer Mauer verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Straße „Kapellenhalde“. Der Unbekannte stieß vor dem Haus Nummer 2 gegen eine Begrenzungsmauer der Hofeinfahrt. Dabei beschädigte er nach Angaben der Polizei einen Betonpfeiler und verursachte Sachschaden.