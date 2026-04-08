Unfall in Weil am Rhein: Velofahrerin leicht verletzt

Zwei Radfahrerinnen stießen in Weil am Rhein zusammen. Die Polizei sucht jetzt nach einer jugendlichen Velofahrerin.

Bei einem Unfall auf der Egerstraße sind zwei Radfahrerinen zusammengestoßen. Eine Radfahrerin ist dabei verletzt worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Unfall soll sich bereits am Freitag, 27. März, gegen 12.20 Uhr ereignet haben. Eine 36-jährige Radfahrerin befuhr die Egerstraße, als plötzlich hinter einem Auto eine junge Radfahrerin auf die Straße fuhr und seitlich mit der 36-Jährigen zusammen stieß. Die 36-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst erstversorgt und dann einem Familienangehörigen übergeben.

Die andere Radfahrerin hielt kurz an und sprach mit einem Zeugen. Danach entfernte sich diese vom Unfallort.

Eine Fahndung im Bereich der Unfallörtlichkeit sowie weitere Abklärungen an einer Schule an der Egerstraße verliefen ohne Erfolg.

Die unbekannte Radfahrerin wie folgt beschrieben: Sie ist zirka 14 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat hellbraune Haare. Sie trug eine rote Jacke und fuhr ein rotes Fahrrad an welchem vorne ein brauner Fahrradkorb angebracht war.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621/979 70, sucht Zeugen, welche Hinweise zu der unbekannten Radfahrerin geben können.