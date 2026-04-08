Unfall in Weil am Rhein: Velofahrerin leicht verletzt

Zwei Radfahrerinnen stießen in Weil am Rhein zusammen. Die Polizei sucht jetzt nach einer jugendlichen Velofahrerin.
Bei einem Unfall auf der Egerstraße sind zwei Radfahrerinen zusammengestoßen. Eine Radfahrerin ist dabei verletzt worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Unfall soll sich bereits am Freitag, 27. März, gegen 12.20 Uhr ereignet haben. Eine 36-jährige Radfahrerin befuhr die Egerstraße, als plötzlich hinter einem Auto eine junge Radfahrerin auf die Straße fuhr und seitlich mit der 36-Jährigen zusammen stieß. Die 36-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst erstversorgt und dann einem Familienangehörigen übergeben.