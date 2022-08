1 Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Thaut Images – stock.adobe.com

Ein 16-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Ford auf der Landstraße 412 verletzt.















Dornhan-Weiden - Auf der Landesstraße 412 am Ortseingang von Weiden ist es am Samstag gegen 1.30 Uhr nachts zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt worden ist, teilt die Polizei mit. Eine 61 Jahre alte ortsunkundige Ford-Fahrerin hielt an der Einmündung zum Römerweg an, um sich zu orientieren. Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Hochmössingen fort und überquerte die L 412. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Marschalkenzimmern kommenden 16-jährigen Motorradfahrer auf einer Aprilia.

Der junge Mann versuchte auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem rechten Kotflügel des Fords nicht mehr verhindern. Er prallte auf die Motorhaube, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in eine Klinik. Die 61-Jährige blieb unverletzt.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro.