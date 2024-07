Einen Verkehrsunfall hat es am Montag in Villingen gegeben. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Weil ein Autofahrer die Rechts-vor-Links-Regel missachtet hat, ist es am Montag gegen 12.15 in Villingen zu einem Unfall mit einem Schaden von 15.000 Euro gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 34-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Kronbindstraße aufsteigend in Richtung Zimmerstraße, an der er vorbeifahren wollte. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreuzung auf der Zimmerstraße, ebenfalls in aufsteigender Richtung. Er hatte Vorfahrt.

Die Autos stießen zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.