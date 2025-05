1 Nach einem Unfall in Villingen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Lukas Sembera – stock.adobe.com

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Villingen. Der Verursacher hatte sich am Donnerstag einfach aus dem Staub gemacht.









Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro sind am Donnerstag bei einem Unfall in der Görlitzer Straße in Villingen entstanden.