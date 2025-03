Stadträte müssen entscheiden Bleibt das Null-Euro-Ticket am Samstag in VS nun dauerhaft?

Ein Jahr lang konnten in VS an Samstagen Bus und Bahn kostenlos genutzt werden. Nun müssen die Stadträte entscheiden, ob das Null-Euro-Ticket beibehalten werden soll. Eine aktuelle Auswertung zeigt: Die Ergebnisse sind nicht so eindeutig, wie erhofft.