Fahrerflucht in Schramberg

1 Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Schramberg an einem Skoda einen Schaden von 3500 Euro verursacht und ergriff danach die Flucht.









In Schramberg ist am Donnerstag zwischen 9.45 Uhr und 11.40 Uhr in der Oberndorfer Straße ein geparkter Skoda beschädigt worden. Laut Polizei floh der Täter im Anschluss, ohne sich um den Schaden von 3500 Euro zu kümmern.