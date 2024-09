Ein Senior ist am Donnerstag in Villingen von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der Schwenninger Straße zwischen´Villingen und Schwenningen ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Ein 83-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit einem Kia Picanto auf der Schwenninger Straße in Richtung Villingen unterwegs. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Straße nach rechts ab und prallte gegen mehrere Leitpfosten. Zum Stehen kam das Auto erst, als es mit einer Straßenlaterne zusammenstieß.

Lesen Sie auch

Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Kia musste abgeschleppt werden.