Alkoholgeruch und einen selbstverbauten Motor am Fahrrad haben Beamte nach dem Zusammenstoß eines Mountainbikers mit einem Auto festgestellt. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ein leichtverletzter Radfahrer und rund 3000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagabend gegen 19.45 Uhr auf der Kreuzung Eythstraße/ Carl-Zeiss-Straße passiert ist.

Ein 52-jähriger Mountainbikefahrer war auf der Eythstraße unterwegs und bog an der Kreuzung in einem großen Bogen über die Gegenfahrspur nach rechts auf die Carl-Zeiss-Straße ab. Hierbei prallte er frontal mit einem entgegenkommenden BMW eines 55-Jährigen zusammen, der auf der Carl-Zeiss-Straße in Richtung Eythstraße fuhr.

Lesen Sie auch

Blutprobe nötig

Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am BMW entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe in Höhe von rund 3000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 52-jährigen Radfahrer fest. Einen Alkoholtest lehnte der Mann ab, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste, teilt die Polizei mit.

Das Fahrrad des Mannes stellten die Beamten ebenfalls sicher, da an diesem ein selbstverbauter Motor angebracht war. Eine Genehmigung hierfür lag nach aktuellem Stand aber nicht vor.