Unfall in Villingendorf

1 Zwei Menschen werden am Donnerstagmorgen bei diesem Unfall in der Ortsdurchfahrt Villingendorf schwer verletzt. Foto: Maurer

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Ortsdurchfahrt von Villingendorf sind am Donnerstagmorgen zwei Personen schwer verletzt worden.

Villingendorf - Aus bisher unklaren Gründen war die Fahrerin eines Opels, die auf der Hauptstraße in Richtung Bösingen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen entgegenkommenden Renault geprallt.

Die Opel Fahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer des Renault wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Einsatz war die Feuerwehr Villingendorf so wie ein Rettungshubschrauber und Einsatzkräfte des DRK.

Bereits am Mittwoch um die Mittagszeit hatte sich in der Villingendorfer Hauptstraße ein Unfall ereignet. Dabei wurden die beiden Beteiligten laut Polizeimitteilung leicht verletzt. Sie mussten in einer Klinik ambulant behandelt werden.

Die Ursache: Eine 39-Jährige war aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr eingebogen und gegen den Seat einer vorbeifahrenden 32-Jährigen geprallt. An den Autos entstand ein Schaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt.