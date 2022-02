Krieg in der Ukraine Stadt Rottweil will an Narrensprung festhalten

In der Ukraine ist Krieg, die Welt hält den Atem an. Wie passt dies mit der Fasnet zusammen? Diese Frage taucht am Morgen dieses Schmotzigen auf. Bezüglich der Durchführung des Rottweiler Narrensprungs sagt die Stadt Rottweil auf Nachfrage unserer Redaktion: Für eine Absage ist es zu spät.