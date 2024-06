Unfall in Villingendorf: Rollerfahrer auf Kreuzung verletzt

Unfall in Villingendorf

1 Bei einem Unfall in Villingendorf wurde ein Rollerfahrer verletzt. (Symbolbild) Foto: Rehder

Bei einem Unfall in Villingendorf ist am Montagvormittag ein Rollerfahrer verletzt worden.









Laut Angaben der Polizei war eine 72-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza auf der Teufenstraße in Richtung Herrenzimmerner Straße unterwegs. An der Kreuzung auf der Kreuzung Herrenzimmerner Straße/Hauptstraße bog sie, gegen 11.45 Uhr, nach links auf die Herrenzimmerner Straße ab und prallte mit einem vorfahrtsberechtigten 17 Jahre jungen Zweiradfahrer zusammen, der auf der Herrenzimmerner Straße in Richtung Hauptstraße fuhr.