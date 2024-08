Ein Blechschaden in Höhe von 13.500 Euro ist bei einem Unfall in Villingendorf entstanden.

Im Kreuzungsbereich der Fichtenstraße und der Straße Waldenwiesen ist es am Dienstag gegen 9.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt ist dabei ein Schaden in Höhe von rund 13 500 Euro entstanden.

Laut Polizei trug sich der Unfall folgendermaßen zu: Die 86-jährige Fahrerin eines Audi A1 war auf der Straße „Waldenwiesen“ unterwegs und fuhr an der Kreuzung zur Fichtenstraße geradeaus weiter.

Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW California eines 59-Jährigen, der von rechts kommend auf der vorfahrtsberechtigten Fichtestraße in Richtung Ahornweg fuhr.

Keine Verletzten

Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Audi ein Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro und am VW von ungefähr 5500 Euro.