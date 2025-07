Unfall in Villingendorf

Eine 70-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstag bei einem Sturz in Villingendorf schwer verletzt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.







Am Donnerstag hat sich eine Radfahrerin auf der Hauptstraße in Villingendorf bei einem Sturz schwerverletzt, das teilt die Polizei am Montag mit.