Unfall in Villingen

1 Weil er alkoholisiert gefahren ist, musste ein 20-Jähriger in Villingen seinen Führerschein abgeben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach Mehr als 1,5 Promille hatte ein 20-jähriger Autofahrer, der in Villingen einen Unfall verursachte. Seinen Führerschein ist der junge Mann jetzt erst mal los.







Bei einem Unfall in Villingen ist am Montag Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden.