Unfall in Villingen-Schwenningen

1 Da hat der Unfallfahrer reichlich kriminelle Energie bewiesen: Wegen gleich fünf Vergehen auf einmal muss er sich nun verantworten. (Symbolbild) Foto: dpa

Einen spektakulären Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am frühen Freitagmorgen auf der Kirnacher Straße in Villingen-Schwenningen. Er hatte zudem keinen Führerschein und ein Auto ohne Zulassung.















Villingen-Schwenningen - Ein 51-Audi Fahrer kam auf der Fahrt in Richtung Unterkirnach in einer langgezogenen Linkskurve beim "Kneipp-Bad" nach rechts von der Straße ab, wo sich das Auto überschlug. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der unverletzt gebliebene Unfallverursacher stark betrunken war. Ein Alkoholtest mit dem Wert von knapp 1,8 Promille bestätigte den Verdacht.

Der Unfallfahrer besitzt zudem keinen Führerschein und sein Auto hatte keine Zulassung. Um das zu vertuschen, hatte er Kennzeichenschilder angebracht, die von einem anderen Auto stammen.

Der Mann muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Kennzeichenmissbrauchs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung verantworten. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.