1 Der Kradfahrer wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Ein 68-jähriger Kraftradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Vockenhauser Straße in Villingen-Schwenningen schwer verletzt worden.

VS-Villingen - Ein 72-jähriger Toyota-Fahrer fuhr am Freitagabend gegen 19.20 Uhr auf der Vockenhauser Straße in Villingen. Die Fahrbahn ist in diesem Bereich zweispurig. Auf Höhe der HEM-Tankstelle wechselte der Toyota-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er den nachfolgenden 68-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und zum Sturz des 68-Jährigen, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Kradfahrer wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro, am Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Zimmern in Verbindung zu setzen, Telefon 0741/348790.